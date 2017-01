Udinese-Milan, Montella: "Oltre il danno la beffa. C'è un solo problema con Bacca"

29/01/2017 17:40

UDINESE MILAN MONTELLA / Al termine della sfida persa contro l'Udinese, il tecnico rossonero, Montella, ha parlato della prova offerta dal suo Milan. Ecco le parole a 'Premium Sport': "Su Bonaventura è un problema all'adduttore ma, così come per De Sciglio, che ha subito una botta importante, dovrà vedersi nei prossimi giorni. Per De Sciglio non credo nulla di serio".

GARA - "Da tecnico non mi concentro solo sul risultato. Credo i ragazzi l'abbiano interpretata bene, per poi essere troppo ingenui.

INFERIORITA' NUMERICA - "In quel caso c'è stato di certo un errore di comunicazione. E' stata una nostra colpa ma non so cosa sia successo tra quarto uomo, team manager e altri. E' stata una dimenticanza grave da parte nostra, senza appellarci agli altri".

MOVIOLA - "Fallo di De Paul? Oltre il danno anche la beffa. Un duro fallo su De Sciglio, che ci ha ridotto in 10".

BACCA - "E' un calciatore che ha bisogno di spazi, mentre noi giochiamo nello stretto. Sia noi che lui dovremo fare qualcosa in più. Preferisco capire bene quale sia il problema, piuttosto che dirlo in pubblico".

L.I.