Fiorentina-Genoa, Sousa: "Due punti persi. Non è un problema fisico"

29/01/2017 17:34

FIORENTINA GENOA SOUSA - AI microfoni di 'Premium Spor', il tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, ha commentato il match contro il Genoa, finito sul risultato di 3-3: "Due punti persi...dopo un inizio difficile, siamo stati consistenti fino a quando abbiamo segnato. C'è mancato di chiudere la partita. Dovevamo stare attenti a non motivare gli avversari a riaprire la partita. Dobbiamo continuare ad avere voglia di vincere e di arrivare in Europa. Stiamo giocando bene e creando diverse occasioni in ogni gara, anche contro squadre di grande livello. Possiamo competere con tutti. Peccato per oggi, potevamo vincere e non siamo riusciti a farlo. Problema fisico la rimonta del Genoa? E' difficile contro squadre che difendono uomo a uomo e ripartono. Non è certamente un problema fisico perché alla fine abbiamo di nuovo provato a fare nostra la gara".

F.S.