Sampdoria-Roma, Spalletti: "Li abbiamo subiti ma il fallo di Rüdiger non c'era"

29/01/2017 17:27

SAMPDORIA ROMA SPALLETTI / Al termine della sfida persa contro la Sampdoria, il tecnico della Roma, Spalletti, si è presentato ai microfoni di 'Premium Sport': "Non abbiamo dimostrato la giusta maturità nella gestione della gara. Nel primo tempo abbiamo sofferto il loro ritmo. Loro hanno giocato meglio, aggredendoci alti. Non c'è stata la giusta qualità per interrompere la pressione. Nella ripresa credo sia stato diverso, con la gara in pugno e Nainggolan che non ha sfruttato qualche chance".

MOVIOLA - "Ho visto già tutto negli spogliatoi. E' più l'attaccante che si getta su Rüdiger. Non vedo il tentativo di far fallo del mio difensore. Rigore su Dzeko? L'abbiamo vista bene dentro gli spogliatoi e l'avete vista bene anche voi in studio...".

DIFESA - "Ho fatto dei cambi ma in campo ho messo un giocatore che si chiama Thomas Vermaelen".

L.I.