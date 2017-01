Udinese-Milan, Delneri: "Grande carattere. Non voglio vedere più la squadra di Empoli"

29/01/2017 17:26

UDINESE MILAN DEL NERI / Vittoria in rimonta per l'Udinese di Delneri. I bianconeri hanno battuto 2-1 il Milan. Ecco il commento a fine gara del tecnico friulano: "E' arrivata una prestazione importante. Abbiamo dimostrato grande carattere rimontando un gol al Milan - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Sono state create diversi occasioni importanti. Fofana, la linea difensiva e De Paul hanno creato i presupposti per la nostra crescita".

SQUADRA IN FIDUCIA - "I miei calciatori devono giocare positivo. Non voglio più vedere partite come quella di Empoli. Non dobbiamo vincere il campionato ma far crescere giocatori giovani".

M.S.