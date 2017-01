Calciomercato Juventus, Allegri: "Mio rinnovo? C'è possibilità di andare avanti, dipenderà da..."

29/01/2017 17:15

SASSUOLO JUVENTUS ALLEGRI - Al termine del match vinto in scioltezza sul Sassuolo, il tecnico della Juventus, Masssimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport'

GIORNATA POSITIVA - "Al di là della Roma che ha perso, il campionato è ancora lungo, oggi era importante fare bene. I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto una buona gara soprattutto nella ripresa. Non abbiamo preso gol e questo è importante. Abbiamo però sbagliato troppe occasioni e in questo invece dobbiamo migliorare. E' stato un buon test per il nuovo modulo. Dobbiamo continuare ad avere questo atteggiamento al di là del modulo. Questo nuovo continueremo ad usarlo perché sta dando buoni risultati. Ma non vuol dire che abbandoneremo gli altri".

IL NERVOSISMO DI DYBALA - "Dybala e la mancata mano all'uscita del campo? Era arrabbiato ed è normale. Tutti devono esserlo e lo sono quando vengono cambiati. Dovrebbe essere contento per il rinnovo? Son passaggi, può capitare che in un momento si sia arrabbati col tecnico".

PJANIC IN CRESCITA - "Lui e Khedira son cresciti, come tutta la squadra. Dobbiamo migliorare la fase di possesso quando gli avversari fanno pressione".

RINNOVO DI ALLEGRI - Per il tecnico dei bianconeri si parla di un possibile futuro in Premier: "Il mio rinnovo? Io ho ancora un anno e mezzo di contratto, con la società siamo in sintonia e non ci son problemi. Questo è il mio terzo anno qui. C'è la possibilità di andare avanti a lungo. Dipenderà da me e dalla società. Per pensare al futuro c'è tempo. Ora dobbiamo pensare ai tanti impegni che abbiamo in campo".