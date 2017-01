Serie A, 22a giornata: Muriel punisce la Roma. E' fuga Juve

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

29/01/2017 16:59

SERIE A ROMA JUVENTUS MURIEL HIGUAIN / Un pomeriggio decisamente intenso per la 22a giornata di serie A, con la Juventus che è l'unica big a vincere e a farlo con relativa semplicità. Tutto accade nel primo tempo, con un Higuain sugli scudi, autore di un gol e un assist.

La Roma spreca il doppio vantaggio ottenuto, facendosi recupere in entrambi i casi, per poi subire la rete del definitivo 3-2 da Muriel. Beffato anche il Milan, che perde in casa dell'Udinese, con rete decisiva di De Paul. Accade di tutto invece a Firenze, con il Genoa che non ci sta a subire il bel gioco dei viola, arrivando al pareggio finale dal dischetto, con un Simeone freddo e sempre più maturo.

SERIE A - 22A GIORNATA

Torino-Atalanta 1-1

Cagliari-Bologna 1-1

Crotone-Empoli 4-1

Fiorentina-Genoa 3-3

Sampdoria-Roma 3-2

Sassuolo-Juventus 0-2

Udinese-Milan 2-1

CLASSIFICA: Juventus 51, Roma 47, Napoli 44, Inter 42, Lazio 40, Atalanta 39, Milan 37, Fiorentina 34, Torino 31, Udinese 28, Chievo 28, Bologna 27, Sampdoria 27, Cagliari 27, Genoa 25, Sassuolo 24, Empoli 21, Crotone 13, Palermo 10, Pescara 9