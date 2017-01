PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-MILAN: Bonaventura non basta, De Paul punisce il Milan

Davide Ritacco

29/01/2017 16:56

PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-MILAN PROMOSSI E BOCCIATI – La rete dell’Argetino si tinge di giallo ma questo Milan è in crisi. Senza Bonaventura e solo con Suso non regge ad Udinese compatta con Fofana, Thereau e De Paul che comandano il gioco. Per Montella è il momento più brutto da quanto allena i rossoneri.

UDINESE

Karnezis 6 – Viene superato ad inizio partita da Bonaventura che da pochi passi lo supera e lui sarebbe dovuto essere più reattivo. Per il resto del match non subisce molto.

Faraoni 5,5 – Si fa scappare Bonaventura sul gol rossonero e sciupa una grande occasione poco prima di infortunarsi. Dal 27’ Angella 6 – Soffre particolarmente la vivacità di Deulofeu che lo supera spesso in velocità ma alla fine riesce a trovare le giuste contromosse.

Danilo 7 – Concede poco nulla agli attaccanti del Milan e sta molto attento agli inserimenti dei centrocampisti chiudendo bene tutti gli spazi e restando all’erta sulle palle aeree.

Felipe 7 – Gara di grinta e sostanza contro Bacca. Fisicamente soffre un po’ Lapadula ma anche per lui è un ottimo pomeriggio.

Samir 6,5 – Prestazioni di rilievo contro Suso anche se gli lascia qualche spazio di troppo dove lo spagnolo prova ad incunearsi. Ma visto il coefficiente di difficoltà è promosso.

Fofana 7 – Ha fatto intravedere un grandissimo talento con buone giocate in mezzo al campo associate ad un fisico importante e ad una capacità aerobica non indifferente. Dal 72’ Adnan 6 – Entra e corre per permettere all’Udinese di reggere all’assalto rossonero.

Hallfredsson 6,5 – In mezzo al campo la sua presenza si fa sentire. Bravo nel pressare e condurre il gioco Friuliano. Meno preciso sulle palle da fermo.

Jankto 6 – E’ quello che si è visto meno in mezzo al campo ma soprattutto sono mancate le sue scorribande. Ha pensato di più a rispettare i compiti assegnati.

De Paul 7 – Tutto in pochi minuti. Rischia il rosso per il fallo su De Sciglio, poi recupera palla e segna il suo primo gol in Serie A che vale una vittoria prestigiosa dell’Udinese. Dal 91’ Herteaux s.v.

Zapata 6,5 – Gran lavoro si là davanti. Fa a sportellate con Paletta e Romagnoli e quasi sempre ne esce vincitore. Quando si dice fare reparto da solo.

Thereau 7 – Torna al gol dopo 4 partite e lo fa con un sinistro potente da pochi metri. Gara sapiente dal punto di vista tattico impreziosita dal gol e da giocate di alto livello.

All. Delneri 7 – La sua Udinese è reduce da tre sconfitte consecutive e anche oggi parte male. Poi sa ricucire il gioco, approfitta di un Milan distratto e punge con i suoi uomini migliori schierando un tridente atipico ma efficace proprio per mettersi a specchio con la squadra di Montella. In mezzo al campo poi, Fofana e Halfredsson fanno un ottimo lavoro e quindi la scelta delle pedine è fondamentale. L’Udinese ha fatto l’en plein contro il Milan in questo campionato.

MILAN

Donnarumma 5,5 – Attento nelle uscite meno bravo sui gol subiti. Se Thereau gli tira forte da pochi passi, sul destro di De Paul poteva fare più. Non è ovviamente in discussione, anche perché fa molte parate decisive, ma è certamente in un momento meno fortunato e la forma è già da qualche tempo che scarseggia.

Abate 5,5 – Si è visto meno rispetto ad altre partite anche se è sempre chiaro il tema tattico di Montella. Suso si accentra per lasciargli spesso lo spazio per andare sul fondo. Lo ha fatto davvero poche volte.

Paletta 5,5 – Gara di fisico contro il possente Zapata che non riesce a gestire benissimo. Spesso il Colombiano gli si frappone e lui rischia qualcosa.

Romagnoli 5,5 – Tanti errori anche in appoggio. Il centrale rossonero deve ritrovare le certezze che lo hanno portato fino a qui. Nelle ultime uscite è sembrato meno sicuro.

De Sciglio 5 – Si limita a fare il compitino. Non si prende mai un rischio denotando chiari limiti di personalità quando veste la maglia del Milan. Limiti anche nel dialogo con Deulofeu. Sfortunato, esce ancora una volta per infortunio. Dal 74’ Vangioni 6 – Entra per lo sfortunato compagno ma non incide e si vede molto poco.

Kucka 6 – Buon primo tempo grazie alla sua fisicità che gli consente di lottare con gli altrettanto fisici centrocampisti di casa. Col passare dei minuti si spegne e sbaglia sempre la scelta vincente.

Locatelli 5,5 – Illumina l’azione del prima gol con un lancio intelligente, veloce e preciso ma è grave il suo errore sull’azione da cui nasce il pareggio Friuliano.

Pasalic 5 – Prova a pungere con i suoi inserimenti ma non fa mai male. Prova a galleggiare anche fra le linee per creare la superiorità ma il suo apporto è insufficiente.

Suso 6 – Insieme a Bonaventura e Deulofeu è tra i più positivi. Offre l’assist a Bonaventura ed è sempre un pericolo costante ma anche lui nella ripresa affonda con i rossoneri. Scarseggiano le idee e le alternative.

Bacca 4,5 – Praticamente un fantasma. Viene annullato da Felipe e Danilo e non tira mai tranne che per un destro fiacco sul quale Karnezis va un po’ in difficoltà. Urge trovare correttivi. Dal 71’ Lapadula 5,5 – La sua grinta non basta e si infrange su un palo esterno. Troppo poco.

Bonaventura 7 – Giusto il tempo di segnare al primo affondo prima del problema muscolare dopo 20’. Dal 27’ Deulofeu 6 – Arriva prima del previsto il suo debutto in Seria A dopo i buoni minuti finale di coppa Italia. Buone ripartenze ma anche poca incisività.

All. Montella 5 – E’ il momento più brutto da quanto allena il Milan. Come accaduto a Inzaghi prima e Mihajlovic lo scorso anno anche per lui il girone di ritorno sembra trasformarsi in un girone dell’inferno. Serve cambiare passo e direttive. Deulofeu può dare una mano ma è un po’ la compattezza e la fortuna a mancare. Terza sconfitta consecutiva compresa la coppa Italia, confusione anche nello staff sulla sostituzione di De Sciglio.

Arbitro: Banti 5 – Non succede molto fino al fallo di De Paul su De Sciglio che costa il giallo al giocatore dell’Udinese. Poteva starci il rosso perché l’intervento è da dietro e colpisce in pieno la caviglia. Errore grave perché poi col Milan in 10 per l’infortunio di De Sciglio lo stesso De Paul segna.

TABELLINO

UDINESE-MILAN 2-1

Udinese (4-3-3): Karnezis; Faraoni (dal 30’ Angella), Danilo, Felipe, Samir; Fofana (dal 72’ Adnan), Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. A disp.: Scuffet, Perisan, Heurtaux, Adnan, Evangelista, Gnoukouri, Balic, Perica, Ewandro, Matos. All.: Delneri



Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio (dal 74’ Vangioni); Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca (dal 71’ Lapadula), Bonaventura (dal 26’ Deulofeu). A disp.: Storari, Plizzari, Gomez, Antonelli, Zapata, Mati Fernandez, Poli, Sosa, Honda, Bertolacci. All.: Montella

Arbitro: Banti di Livorno

Marcatori: 8’ Bonaventura (M), 31’ Thereau (U), 73’ De Paul (U)

Ammoniti: 45’+3’ Pasalic (M), 54’ Romagnoli (M), 61’ Samir (U), 70’ De Paul (U)

Espulsi: