Genoa, Simeone: "Devo pensare al Grifone, non al calciomercato"

29/01/2017 17:07

FIORENTINA GENOA SIMEONE Al termine dello spettacolare match con la Fiorentina, terminato sul risultato di 3-3, l'attaccante del Genoa, Giovanni Simeone, ha ai microfoni di 'Premium Spor't: "Questo è quello che vogliamo da noi. Dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto nel girone d'andata. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, ma ci siamo riscattati nella ripresa. Per me è un onore avere questo cognome. Sono momenti bellissimi per me ma ora devo pensare al Genoa e non al calciomercato. Qui mi hanno dato la possibilità di migliorare. Ora testa alle prossime partite". Per il figlio del' Cholo' sono già 9 le reti messe a segno in questo campionato con la maglia del Liguri.

F.S.