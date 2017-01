Udinese-Milan, infortunio Bonaventura: ecco le sue condizioni

29/01/2017 16:42

UDINESE MILAN INFORTUNIO BONAVENTURA / AGGIORNAMENTO ORE 16.40 - Continuano i problemi in casa Milan. I rossoneri hanno perso per infortunio anche Mattia De Sciglio per un brutto fallo di De Paul, autore poi del gol del vantaggio. Vincenzo Montella è così costretto a far entrare Vangioni.

Problemi per Bonaventura nel primo della sfida contro l'Udinese. L'autore del gol del momentaneo vantaggio del Milan ha dovuto lasciare il campo, cedendo il posto a Deulofeu.

Nulla di certo al momento sul suo stato di forma ma potrebbe trattarsi di una forte contrattura alla coscia sinistra. Soltanto nelle prossime ore si potrà sapere se l'esterno possa aver accusato anche uno stiramento.

L.I.