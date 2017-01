Sampdoria-Roma, Muriel non s'accontenta: "Ora vogliamo vincerla"

29/01/2017 15:56

SAMPDORIA ROMA MURIEL / Sfida avvincente tra Sampdoria e Roma, con i padroni di casa sotto al 5' di gioco. Tap-in vincente di Bruno Peres che avrebbe potuto mettere la gara in discesa. Non si è fatta però attendere la risposta della Sampdoria. Ottimo assist di Muriel e rete di Praet.

Lo stesso Muriel, al termine del primo tempo, ha parlato ai microfoni di 'Premium Spor': "Stiamo giocando bene e abbiamo avuto chance per segnare ancora. Lavoriamo per essere ancora più efficaci sotto porta. Vogliamo continuare così per vincerla".

L.I.