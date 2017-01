PAGELLE E TABELLINO DI CROTONE-EMPOLI: Falcinelli show, Stoian da impazzire

29/01/2017 17:04

CROTONE

Cordaz – 6

Rosi – 6,5

Ceccherini – 6

Ferrari – 6

Martella – 6,5

Rohden – 7

Barberis – 6,5 Dal 72’ Capezzi - 6

Crisetig – 6,5

Stoian – 7,5 Dal 94’ Nalini s.v.

Falcinelli – 8

Palladino – 6,5 Dal 77’ Trotta – s.v.

All. Nicola – 7

EMPOLI

Skorupski – 5,5

Veseli – 4,5

Bellusci – 5

Costa – 4,5

Dimarco – 5

Krunic – 5

Diousse – 5

Croce – 5,5

Pucciarelli – 5 Dall’86’ Zajc – s.v.

Marilungo – 5 Dal 60’ Maccarone - 5

Mchedlidze – 6,5 Dal 78’ Thiam - 5

All. Martuscello – 5

Arbitro Tagliavento – 6,5

TABELLINO

CROTONE-EMPOLI 4-1

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Barberis (dal 72’ Capezzi), Crisetig, Stoian (dal 94’ Nalini); Falcinelli, Palladino (dal 77’ Trotta). A disp.: Festa, Mesbah, Dussenne, Sampirisi, Claiton, Gnahoré, Simy. All.: Nicola.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Costa, Dimarco; Krunic, Diousse, Croce; Pucciarelli (dall’86’ Zajc); Marilungo (dal 60’ Maccarone), Mchedlidze (dal 78’ Thiam). A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Laurini, Cosic, J. Mauri, M. Pereira, Buchel. All.: Martuscello.

Arbitro: Tagliavento di Terni

Marcatori: 24’ Stoian (C), 39’ Mchedlidze (E), 56’, 91’, 92’ Falcinelli (C)

Ammoniti: 34’ Ceccherini (C), 57’ Krunic (E), 57’ Falcinelli (C), 63’ Rosi (C)

Espulsi: