PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-BOLOGNA: Borriello salva tutto, Viviani perde la testa

29/01/2017 17:18

CAGLIARI

Rafael – 6

Pisacane – 5,5

Ceppitelli – 5 Dal 78’ Miangue s.v.

Bruno Alves – 5

Capuano – 5,5

Isla – 6

Tachtsidis – 6,5

Dessena – 5,5 Dall’86’ Salamon - s.v.

Di Gennaro – 6,5

Sau – 6,5

Borriello – 7

All. Rastelli – 6

BOLOGNA

Mirante – 5,5

Krafth – 5

Oikonomou - 6

Maietta – 5,5

Masina – 5,5

Donsah – 6

Pulgar - 5,5

Nagy – 5 Dal 72’ Viviani - 4,5

Di Francesco – 5 Dal 62’ Verdi - 6,5

Destro – 6,5

Krejci – 6

All. Donadoni – 6

Arbitro Pairetto – 5,5

TABELLINO

CAGLIARI-BOLOGNA 1-1

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli (dal 78’ Miangue), Bruno Alves, Capuano; Isla, Tachtsidis, Dessena (dall’86’ Salamon); Di Gennaro; Sau, Borriello. A disp.: Colombo, Gabriel; Mastino, Murru, Antonini Lui, Ionita; Giannetti, Serra. All.: Rastelli.

Bologna (4-3-3): Mirante, Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina, Donsah, Pulgar, Nagy (dal 72’ Viviani), Di Francesco (dal 62’ Verdi), Destro, Krejci. A disp.: Da Costa, Sarr, Brignani, Mbaye, Torosidis, Tabacchi, Rizzo, Okwonkwo, Sadiq, Petkovic. All.: Donadoni.

Arbitro: Pairetto di Nicolino

Marcatori: 64’ Destro (B), 92’ Borriello (C)

Ammoniti: 6’ Sau (C), 14’ Maietta (B), 31’ Tachtsidis (C), 35’ Donsah (C), 80’ Viviani (B)

Espulsi: 89’ Viviani (B), 91’ Krafth (B)