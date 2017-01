29/01/2017 15:43

FIORENTINA GENOA COFIE TAARABT / Debutto con la maglia del Genoa per Adel Taarabt: il marocchino è stato mandato in campo da Juric nel corso del primo tempo della sfida contro la Fiorentina per sostituire Isaac Cofie, costretto ad uscire per infortunio.

B.D.S.