Calciomercato Lazio, rinnovo Biglia: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

29/01/2017 15:37

BIGLIA RINNOVO / Il rinnovo di Lucas Biglia con la Lazio non è a rischio. Il centrocampista argentino era dispiaciuto ieri sera per la sconfitta contro il Chievo, ma già oggi durante allenamento sembrava sereno. C'è un accordo verbale, a giorni le parti si vedranno per ultimare l'iter. La contestazione dell'Olimpico resta così solitaria, un episodio che non ha intaccato le volontà del giocatore in merito al prolungamento con i biancocelesti.