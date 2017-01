Calciomercato Roma, Mihjalovic frena Baselli: "Mica posso giocare io"

29/01/2017 15:34

ROMA BASELLI MIHAJLOVIC / L'infortunio di Obi, uscito alla mezz'ora della sfida contro l'Atalanta, potrebbe complicare i piani della Roma. In attesa da capire l'entità del problema subito dal nigeriano, infatti, il Torino potrebbe decidere di trattenere Baselli, che come anticipato da Calciomercato.it è un obiettivo della Roma. "Non sono preoccupato per l'eventuale interessamento della Roma: non ne so niente - le parole di Sinisa Mihajlovic in conferenza riportate da 'gazzetta.it' - Siamo in pochi a centrocampo: ma io alleno i giocatori che ho a disposizione. Non mi posso mettere a giocare io". Sul match pareggiato contro i bergamaschi, invece, il tecnico serbo ammette che "non si può dire che sia un risultato sbagliato: l'Atalanta ha meritato ampiamente il pari, noi continuiamo a ripetere gli stessi errori. Ho inserito Iturbe e ho cambiato modulo perché stavamo pareggiando e a me il pari non serve".

M.R.