Calciomercato Atalanta, Gasperini: "Niente sorprese, speriamo finisca presto"

29/01/2017 15:24

CALCIOMERCATO ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini fa il conto alla rovescia per il calciomercato: il tecnico dell'Atalanta ne parla a 'Sky' dopo la gara con il Torino. "Non credo ci saranno sorprese da qui alla fine. Ad ogni modo non vedo l'ora che finisca".

Parlando della partita, Gasperini spiega: "In avvio abbiamo sofferto poi abbiamo trovato le notre linee di gioco e nella ripresa è stata una partita quaasia senso unico con molte occasioni per noi. Le prossime gare diranno la nostra dimensione. se saremo lì tra 5-6 partite, possiamo puntare all'Europa".

Infine su Gagliardini: "Speravo riuscisse a imporsi all'Inter. Bisogna congratularsi con lui".

B.D.S.