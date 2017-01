30/01/2017 02:35

CALCIOMERCATO TORINO AVELAR MONACO / Possibile addio alla Serie A per Danilo Avelar: attualmente alle prese con infortunio e a secco di presenze in questa stagione con il Torino, l'esterno brasiliano potrebbe approdare in Francia. Come riferisce 'fichajes.com', infatti, il Monaco lo ha messo nel mirino e potrebbe dargli una possibilità di rilancio una volta superati i problemi fisici.

B.D.S.