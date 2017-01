Calciomercato Milan, Maiorino: "Ottimisti per Ocampos. No a Veloso"

29/01/2017 15:10

CALCIOMERCATO MILAN OCAMPOS / A margine della sfida contro l'Udinese, il direttore sportivo ad interim del Milan Rocco Maiorino ha parlato a 'Mediaset Premium' delle ultime trattative che coinvolgono i rossoneri: "Noi abbiamo avuto un colloquio col Genoa e con il procuratore di Ocampos e abbiamo raggiunto un accordo con le parti. Ieri Galliani si è sentito con il Marsiglia e dovranno poi rinegoziare il contratto Genoa e Marsiglia. Siamo ottimisti per l’eventuale riuscita dell’operazione. Veloso colpo last minute? Al momento siamo solo concentrati su Ocampos. Non ci sono altre operazioni in programma".

M.R.