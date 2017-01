PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-ROMA: Muriel mattatore, Vermaelen flop

Andrea Corti (@cortionline)

29/01/2017 16:57

SERIE A SAMPDORIA ROMA / Dopo quattro vittorie la Roma di Spalletti perde a Marassi, sconfitta da un'ottima Sampdoria. Ai giallorossi non basta andare in vantaggio due volte, prima con Bruno Peres e poi con Dzeko: la banda Giampaolo, a tratti devastante, ribalta il match grazie a una prodezza di Schick e a una punizione deviata di Muriel.

SAMPDORIA

Puggioni 5 - Sul gol di Bruno Peres non è perfetto nel respingere il tiro di Emerson. Su quello di Dzekopoteva certamente fare di più: il piede destro sembra rimanergli piantato nel terreno. Bravo nel finale su Totti.

Bereszynski 5,5 - Alla prima da titolare in campionato. Va in apnea più di una volta con Emerson, Perotti ed El Shaarawy.

Silvestre 6 - Contribuisce con mestiere ad arginare Dzeko e gli attacchi romanisti.

Skriniar 5,5 - Molto attento su Dzeko, preziosi alcuni suoi anticipi, fino a quando si fa bruciare dal bosniaco nell'azione dell'1-2.

Regini 6 - Bruno Peres lo mette in difficoltà in più di un'occasione. Nel finale se la vede con Perotti e regge botta.

Praet 7 - Bravissimo nel realizzare il gol dell'1-1. Una spina nel fianco sinistro della Roma finché inevitabilmente cala e Giampaolo sceglie di sostituirlo. Dal 62' Linetty 6,5 - Dà il suo contributo nella vittoria blucerchiata.

Torreira 6 - Metronomo del centrocampo, riesce a cavarsela piuttosto bene nonostante la differenza di fisicità con gli avversari.

Barreto 6,5 - Con un assist al bacio manda in porta Fernandes, che non ne approfitta. Poi combatte come come un leone.

Bruno Fernandes 6 - Si fa ipnotizzare da Szczesny che gli nega in uscita bassa il gol dell'1-1. Pur non brillando dà il suo contributo nell'ottimo primo tempo della Samp. Dal 69' Schick 7,5 - Entra e dopo pochi secondi segna da accante di razza il gol del 2-2.

Quagliarella 6,5 - Fluttua su tutto il fronte d'attacco mettendo in apprensione la retroguardia romanista.

Muriel 7,5 - In avvio mette i brividi alla difesa romanista ma invece di tirare in porta sbaglia cercando di servire un compagno. Poi è decisivo nell'azione del gol dell'1-1 saltando Vermaelen e servendo Praet in maniera perfetta. Chiude il suo ottimo match con il gol del 3-2, nonostante la palese devuiazione della barriera. Dall'84' Djuricic 5,5 - Spreca clamorosamente la palla del 4-2.

All. Giampaolo 7,5 - Il primo tempo della sua squadra è di altissimo livello, poi quando sembra finita i suoi tirano fuori una reazione inaspettata e si tolgono una grandissima soddisfazione. Dopo quasi due mesi i blucerchiati tornano alla vittoria, e molta è farina del suo sacco.

ROMA

Szczesny 6,5 - Bravissimo su Fernandes, cui nega un gol praticamente già fatto. Sulle reti doriane non può nulla. Nega il 4-2 a Djuricic.

Rüdiger 6 - Dalle sue parti c'è Praet in giornata di grazia e a turno Muriel, Quagliarella e Fernandes: lui se la cava con la sua grande fisicità. Poche responsabilità sui gol subiti.

Fazio 6 - Decisivo in almeno tre grandi chiusure nel primo tempo. Poi è il difensore più lucido in fase di impostazione.

Vermaelen 4,5 - Schierato a sorpresa al posto di Manolas non ha vita affatto facile: dalla sua parte la Roma spesso balla, e Muriel è un avversario complicatissimo come gli dimostra nell'azione dell'1-1. 87' Paredes sv - Forse gli ultimi minuti con la maglia della Roma.

Bruno Peres 6 - In occasione del gol è bravo ad approfittare nel più breve tempo possibile della respinta di Puggioni. Alterna buone cose ad alcune ingenuità. Dal 77' El Shaarawy 5 - Ha la palla del 3-3, ma la spreca con un sinistro poco convinto.

Strootman 6 - Si fa bruciare da Praet in occasione del gol dell'1-1. Bellissima una sua verticalizzazione ad inizio ripresa per Dzeko.

De Rossi 5 - Discreta prestazione, fino al gol del 2-2 quando si fa beffare da Schick. Dal 77' Totti 6,5 - Entra ed illumina con alcuni assist perfetti per i compagni: in un'occasione Dzeko (che andrebbe anche a segno) è in fuorigioco, nell'altra la conclusione di El Shaarawy non è all'altezza. Con una punizione sfiora il pareggio.

Emerson 6 - Da un suo gran tiro scaturisce il gol di Bruno Peres. Perfetto l'assist per il gol dell'1-2.

Nainggolan 5,5 - Non approfitta di un magnifico assist di Dzeko calciando alto. Nel secondo tempo gli ricapita un'altra grande occasione ma la spreca calciando centrale. Sfortunato nella deviazione del 3-2, ma comunque sottotono rispetto alle ultime apparizioni.

Perotti 6 - Gioca sul lato sinistro dell'attacco romanista: prezioso con il suo possesso palla. Nel secondo tempo sale in cattedra e da un suo assolo nasce il gol di Dzeko.

Dzeko 6 - In avvio, dopo il gol di Peres, ha un'occasionissima di testa ma colpisce malissimo graziando Puggioni. Bravissimo a servire Nainggolan che però dilapida una grande occasione. All'inizio del secondo tempo manda di poco fuori un pallone splendidamente servitogli da Strootman. Poi si riscatta da bomber vero, gonfiando la rete. Nel finale reclama un rigore.

All. Spalletti 5 - Dopo un periodo d'oro la Roma cade: a stupire è il modo in cui lo ha fatto, dopo essere andata due volte in vantaggio. Non convince la scelta di puntare su Vermaelen al posto di Manolas. Un passo indietro da archiviare al più presto.

Arbitro: Mazzoleni 5 - Ottima direzione di gara fino al rigore recalmato dalla Roma nel finale: il bosniaco non era fuorigioco, e il suo assistente lo porta a commettere un errore grave.

TABELLINO

SAMPDORIA-ROMA 3-2

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Praet (62' Linetty), Torreira, Barreto; Bruno Fernandes (69' Schick); Quagliarella, Muriel. A disp.: Krapikas, Tozzo, Pavlovic, Dodô, Palombo, Cigarini, Djuricic, Alvarez, Budimir. All. Giampaolo.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rüdiger, Fazio, Vermaelen; Bruno Peres (77' El Shaarawy), Strootman, De Rossi (77' Totti), Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko. A disp.: Alisson, Lobont, Manolas, Juan Jesus, Mario Rui, Seck, Paredes, Gerson. All. Spalletti.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo.

Marcatori: 5' Bruno Peres (R), 20' Praet (S), 66' Dzeko (R), 71, Schick (S), 73' Muriel (S)

Ammoniti: 29' Torreira (S), 51' Vermaelen (R), 72' Rüdiger (R), 90' Totti (R)