Calciomercato Juventus, Marotta: "Allegri non è in scadenza. Paredes? Con Baldissoni..."

29/01/2017 14:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS MAROTTA / "Sappiamo che questa è una trasferta che ci ha sempre creato delle problematiche e l'affrontiamo con il giusto approccio". Pensieri e parole di Beppe Marotta a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Sassuolo. Ma se la squadra è concetrata sul campo, il direttore generale bianconero è chiamato a rispondere alle domande sul calciomercato Juventus a partire dal tecnico Allegri, che in Inghilterra hanno accostato nuovamente all'Arsenal. "Ha un contratto con noi e ribadisco che il rapporto con il mister è ottimo, è un rapporto che ha portato moltissime soddisfazioni: con lui vogliamo crescere ancora. Non è più un allenatore in scadenza ma, al di là del mero accordo contrattuale, non ci sono motivi per iniziare a creare problemi. Noi siamo contenti di lui e lui è di noi".

Calciomercato Juventus, Marotta glissa su Paredes e rimanda Kolasinac

In queste ultime ore di calciomercato la Juventus potrebbe mettere a segno qualche altro colpo in entrata. Ma non il terzino sinistro bosniaco Sead Kolasinac: "E' andato via Evra ma i sostituti li abbiamo già in casa, con Asamoah e Mattiello che ha recuperato dall’infortunio. Abbiamo ottime alternative a Alex Sandro - prosegue Marotta prima di commentare i rumors su Paredes - Potremmo parlare di lega e federazione con Baldissoni, non di mercato".

M.R.