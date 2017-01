29/01/2017 14:42

CALCIOMERCATO MILAN HERNANES VELOSO / Hernanes potrebbe 'regalare' un nuovo centrocampista a Montella: come riferisce 'sportmediaset.it', infatti, se il brasiliano dovesse lasciare la Juventus e approdare al Genoa negli ultimi giorni di calciomercato, il club rossoblu darà il via libera per l'approdo di Veloso al Milan. I rossoneri sono poi in attesa della decisione del Marsiglia su Ocampos.

B.D.S.