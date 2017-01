Calciomercato Roma, Baldissoni su Paredes alla Juve: "Per fortuna mancano due giorni"

29/01/2017 14:46

BALDISSONI PAREDES / GENOVA - "Non abbiamo ricevuto offerte ufficiali dalla Juve per Paredes": così il dg Baldissoni, prima di Samp-Roma, ha commentato a 'Premium Sport' le voci di mercato sul centrocampista argentino. “Non commentiamo mai le indiscrezioni di mercato. Fortunatamente mancano solo due giorni e poi si chiuderà questa sessione. Andiamo avanti per la nostra strada. Kessie possibile rinforzo? Non commento, siamo solo concentrati sulla partita contro la Sampdoria. I cinesi interessati alla Roma? Non mi risulta per niente, anche perché se sono andati a vedere la Lazio saranno interessati alla Lazio".