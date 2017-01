PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-JUVENTUS: Higuain onnipotente, Cannavaro ingenuo

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

29/01/2017 16:55

PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-JUVENTUS: PROMOSSI E BOCCIATI / Il 4-2-3-1 della Juventus funziona anche lontano dallo Stadium. Mandzukic fa la solita gara di sacrificio, brillano Alex Sandro e Pjanic. Applausi per Buffon. Agli emiliani non basta il cuore di Berardi e Politano.

SASSUOLO

Consigli 6 – Non può nulla sulle reti di Higuain e Khedira. Controlla sugli sviluppi di una punizione di Pjanic, richiama a una reazione i compagni. Giusto il tempo d’uscita a inizio secondo tempo su incursione di Dybala. Ottima chiusura su Higuain.

Antei 5 – Scende in campo al posto dell’infortunato Lirola. Dalle sue parti la Juventus riesce con troppa facilità a far partire cross in area.

Cannavaro 4,5 – Tocca la palla quanto basta al quarto d’ora per evitare a Higuain d’intercettare la palla su un inserimento in contropiede. Al 25’ è troppo lento in fase di disimpegno e Higuain gli porta via il pallone che porterà al raddoppio juventino. La sua grave ingenuità spezza le gambe alla sua squadra.

Acerbi 5 – Vedersela con Higuain è un lavoro che richiede una cura oltre la normalità. E così, malgrado una buona gara, il centrale difensivo neroverde si fa anticipare dall’attaccante argentino, che alla prima occasione trova la rete del vantaggio.

Peluso 5,5 – Soffre probabilmente la gara da ex, inizio non brillante, viene fuori col passare del tempo. Prima dell’intervallo pericoloso cross in area, fallo di frustrazione che vale il giallo nel secondo tempo.

Aquilani 6 – Da quando è arrivato lui, il Sassuolo gioca meglio e fa punti. Anche contro la prima della classe gara attenta in mezzo al campo e palloni lavorati di un certo livello.

Pellegrini 5,5 – La sua posizione in campo è strategica in mezzo al campo, perché cercando spazio in fase di possesso cambia volto alla squadra, che si mette a specchio con la Juventus. A metà primo tempo fatica a coordinarsi su un tiro dal limite. Dal 58’ Defrel 5 – Con le gambe in campo, con la testa forse altrove. Il suo approccio al match non produce quello che Di Francesco si aspetta.

Mazzitelli 5,5 – Lotta su tutti i palloni, ma spesso hanno la meglio gli avversari. Fallo tattico su Cuadrado che gli costa il cartellino giallo. Sul finale di primo tempo forza una giocata in profondità interessante. Dal 58’ Duncan 6 – Corre tanto e va vedere tanto impegno, una buona imbucata per Ragusa quasi non coglie di sorpresa la difesa bianconera.

Berardi 6,5 – Di Francesco gli chiede vivacità in avanti, ma con la difesa juventina schierata è davvero complicato trovare spazi. Tuttavia quando ha la palla, la fase offensiva del Sassuolo si rende qualche volta pericolosa.

Matri 5,5 – Dopo due doppiette di fila, l’ex bianconero non viene mai servito al centro dell’area nel primo tempo. Nella ripresa Buffon gli respinge l’unica grande occasione a suo favore. Dal 75’ Ragusa 6 – Entra quando i giochi sembrano praticamente fatta e il Sassuolo non sembra avere le forze per reagire. Qualche accelerazione dettata più dalla generosità che dalle condizioni del match.

Politano 6 – Si sacrifica in copertura, dando spesso una mano in difesa. Un cagnaccio nel recupero della palla, ne sanno qualcosa Bonucci e Cuadrado che rischiano grosso nei primi minuti di gara. Cerca più volte lo spazio per giungere alla conclusione dal limite.

All. Di Francesco 5,5 – Si adegua tanto alla formazione bianconera, al fine di giocarsela in mezzo al campo. Pellegrini, per buona parte del match, è più una mezza punta che un centrocampista. Dopo il doppio svantaggio, il Sassuolo torna a giocare come sa, con il 4-3-3 e produce qualche azione interessante. Nel secondo tempo il tecnico neroverde tenta il tutto per tutto mandando in campo Duncan e Defrel, ma la gara è ormai compromessa.

JUVENTUS

Buffon 6,5 – Festeggia il suo trentanovesimo compleanno facendo da spettatore nel primo tempo. Nel secondo tempo doppio intervento da numero uno prima di Politano e poi su Matri.

Lichtsteiner 6 – Ritrova una maglia da titolare, gara attenta in copertura.

Bonucci 5,5 – Dopo cinque minuti Politano gli soffia un pallone in area. L’episodio serve per fargli cambiare atteggiamento, da quel momento decisamente più concentrato sul match. Nel secondo tempo si rende pericoloso in avanti sui calci piazzati.

Chiellini 6 – Libera di prima su qualche pallone messo dentro l’area dal Sassuolo, bene anche in fase d’impostazione.

Alex Sandro 7 – La sua condizione sembra decisamente migliore. Chiude bene le diagonali, controllando Berardi negli inserimenti. Al primo affondo assist perfetto per Higuain. Ottima prestazione.

Khedira 7 – Allegri lo manda in campo, pur consapevole che avrebbe necessità di tirare il fiato. Un’entrata dura di Politano fa pensare al peggio, poi non si lascia scappare l’occasione del raddoppio.

Pjanic 7 – Ancora bene davanti alla difesa, nello stesso ruolo che ricopre in Nazionale. Non rischia nulla in fase difensiva, accende con maestria il gioco dei bianconeri.

Cuadrado 5 – Perde qualche pallone di troppo rispetto al suo solito. In avvio di ripresa Mandzukic gli offre una bella palla, ma il suo tiro è debole. Poi si rende protagonista di un paio d’interventi pericolosi rischiando l’ammonizione. Dal 82’ Rincon 6 – Entra sul finale e recupera tanti palloni, mettendo energie fresche a disposizione del reparto mediano.

Dybala 6,5 – Non concede riferimenti ai marcatori avversari, straordinario il suo velo nella rete di Khedira. A inizio ripresa non perfetto nella scelta dei tempi su un contropiede, poi va vicino alla rete ma colpisce il palo. Dal 77’ Pjaca 6 – Ancora uno scorcio di gara sul finale. Cerca qualche buona giocata, ma non riesce a incidere più di tanto.

Mandzukic 7 – Solita partita generosa, giocata a tutto campo, che passa quasi come una cosa normale. La sua umiltà consente ai bianconeri di non abbassare la tensione dopo il vantaggio. Continua a sbagliare troppo sotto porta.

Higuain 8 – Alla prima occasione a disposizione, trova la porta e porta in vantaggio i bianconeri. Impressionante il suo ruolino personale. C’è il suo zampino anche nella rete di Khedira, grazie a un pressing asfissiante su Cannavaro. Giocate da campione a un tocco anche nel secondo tempo, uno spettacolo vederlo giocare.

All. Allegri 6,5 – Sceglie la formazione annunciata senza gradi esperimenti. Rincon e Pjaca, tanto per essere chiari, partono dalla panchina. Higuain, con un gol da campione, mette subito le cose in discesa. Si arrabbia quando sul 2-0 la squadra si abbassa, temendo il solito calo di tensione. Decisamente meglio, rispetto ad altre occasioni, la gestione del match.

Arbitro: Doveri 6 – Nel primo tempo estrae giustamente il giallo a Politano e Mazzitelli, autori di due brutte entrate rispettivamente su Khedira e Cuadrado. Il secondo tempo comincia con qualche istante di ritardo: il direttore di gara attende il rientro in campo di Buffon, che raccoglie gli applausi di tutto il Mapei Stadium. Buona la sua gestione di gara e dei cartellini.

TABELLINO

SASSUOLO-JUVENTUS 0-2

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Antei, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Aquilani, Pellegrini (58’ Defrel), Mazzitelli (58’ Duncan); Berardi, Matri (75’ Ragusa), Politano. A disp: Pegolo, Pomini, Gazzola, Terranova, Letschert, Dell’Orco, Sensi, Iemmello, Ricci. All. Di Francesco

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado (82’ Rincon), Dybala (77’ Pjaca), Mandzukic; Higuain. A disp: Neto, Audero, Barzagli, Rugani, Dani Alves, Mattiello, Asamoah, Sturaro, Hernanes, Marchisio. All. Allegri

Arbitro: Doveri di Roma 1

Marcatori: 8’ Higuain (J), 25’ Khedira (J)

Ammoniti: 22’ Politano (S), 36’ Mazzitelli (S), 56’ Pjanic (J), 64’ Peluso (S)

Espulsi:

Note: osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime del terremoto avvenuto nel Centro Italia.