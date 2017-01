PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-GENOA: Chiesa e Simeone super, ma che difese horror!

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

29/01/2017 17:07

PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-GENOA / FIRENZE - Partita fantastica e piena di capovolgimenti di fronte al 'Franchi', ma la Fiorentina ancora una volta paga disattenzioni difensive importanti che ne stanno penalizzando un po' il cammino. Nel Genoa molto bene i nuovi innesti, ma alla fine ci pensa sempre il Cholito Simeone. Bernardeschi decisivo nel bene e nel male, ma che bella la favola di Federico Chiesa, uno che fra un po' rischia di rendere Enrico un 'padre d'arte'.



FIORENTINA

Sportiello 5,5 - Aveva tenuto bene fino al 2-1, poi esce un po' timido su Simeone che accorcia le distanze e poco dopo si ritrova beffato dal duo Taarabt-Hiljemark per il 2-2. Da rivedere.

Sanchez 5,5 - Nel primo tempo una gara attenta, in marcatura e in movimenti di reparto, poi una decina di minuti di follia che rischiano di rovinare tutto. Per fortuna lì davanti sanno come metterci una pezza.

De Maio 5 - Guida una difesa più di lotta che di governo, e si vede quando il Genoa si infila negli spazi e fa male. Lui e Astori salgono in maniera molto approssimativa mentre Taarabt sta servendo Simeone nello spazio per il 2-1, poi si fa cogliere impreparato dalla discesa dello stesso Cholito che serve in mezzo per il momentaneo pareggio genoano.

Astori 5 - Come De Maio, in generale anzi è anche più concreto e tecnico nelle chiusure. Ma alcune disattenzioni lì dietro non sono consentite ad una squadra che sta lottando nelle posizioni di testa.

Chiesa 7,5 - Continua la crescita esponenziale di questo ragazzo che ha da poco compiuto 19 anni. Cresce soprattutto in personalità: nel primo tempo una splendida azione sulla destra e missile che stampa la traversa. Ad inizio secondo tempo si gira in un fazzoletto e dal limite silura Lamanna. Forse fra poco smetteremo (finalmente) di ricordare il pur bravo papà e inizieremo a considerare lui un calciatore. E che calciatore.

Vecino 6 - In alcune fasi c'è un po' di confusione a centrocampo per la Fiorentina, ma comunque dà il suo contributo sia in termini di sostanza sia in termini di qualità.

Badelj 6 - Combatte in mezzo al campo e smista il pallone come di consueto, forse rispetto alle ultime uscite è un po' impreciso. Va in difficoltà quando cresce il ritmo e Sousa lo toglie, subito dopo un cartellino giallo. Dal 15' st Bernardeschi 6,5 - Ormai è diventato uno di quei genietti che quando si complicano le cose l'allenatore pensa "E che problema c'è? Abbiamo Bernardeschi". Dopo 10 minuti dal suo ingresso il Genoa accorcia e poi pareggia. Lui prende palla e con un'azione da applausi serve Kalinic per il 3-2 immediato. Inevitabile il fallo di mano sulla linea che salva un gol ma gli costa il rosso e rovina 25 minuti di altissimo profilo.

Olivera 6 - Incrocia le spade con Lazovic, che potrebbe spingere un po' di più ma trova di fronte l'uruguaiano determinato a non dargli spazi vitali. Missione che può dirsi compiuta.

Borja Valero 6 - Era mancato alla Fiorentina il suo lavoro di raccordo fra la seconda linea e la trequarti. Non è ancora brillante come nei giorni migliori, ma la sua presenza fra Badelj-Vecino e Kalinic resta sempre un ottimo tramite.

Ilicic 6,5 - Egoista 'involontario' quando trova il gol con un cross che si adagia in rete, troppo altruista in un'altra occasione nel primo tempo, quando solo davanti a Lamanna prova a servire Kalinic invece di concludere a tu per tu col portiere. Comunque ispiratissimo. Dal 70' Cristoforo 5,5 - Sousa lo inserisce per dare sostanza al centrocampo, ma ormai il Genoa è scatenato e non basta neppure il coriaceo uruguaiano.

Kalinic 7 - Sopraffino anche con i piedi, svolge un gran lavoro lì davanti, tenerlo a bada è un'impresa e sa sempre come far girare la squadra lì davanti. Intelligente nell'assist a Chiesa sul 2-0, poi si mette in proprio e riporta la Fiore avanti prima del 3-3 finale. Ma il suo lo fa, ampiamente.

All. Paulo Sousa 5,5 - Quanto gioca bene questa Fiorentina. In certi frangenti si muovono 5-6 elementi in sincrono, in spazi strettissimi, dando grattacapi anche alle squadre meglio schierate in campo. Peccato per qualche disattenzione difensiva di troppo, che complica sempre le cose. Ancora due punti buttati: il borsino è ancora in negativo.



GENOA

Lamanna 5 - Clamoroso il misunderstanding con Munoz sul gol del vantaggio viola, colpe condivise col difensore. Impreciso anche sul gol di Chiesa, che trova un ottimo angolo ma era sul primo palo. Matita rossa anche sul terzo gol: conclusione di Kalinic angolatissima, ma a occhio non proprio irresistibile.

Munoz 4,5 - Sul cross di Ilicic che vale l'1-0 fa un movimento molto strano: va per raccogliere di testa il pallone ma poi si scansa, spiazzando anche Lamanna. Bisognerebbe essere in campo per capire se il portiere gliel'aveva chiamata o meno: comunque una frittatona. Prosegue sulla falsariga dei compagni per il resto del match, quindi molto male.

Burdisso 5 - Lì dietro è una trincea, con tanti giocatori in maglia viola a massacrarlo, poi entra pure Bernardeschi e il banco salta definitivamente. Giornata davvero difficile.

Orban 5 - Condivide con Laxalt il fardello di dover tenere a bada lo scatenato Chiesa, e non è per niente un compito agevole. Lui e Ilicic gli sbucano ovunque e gli mandano di traverso la partita.

Lazovic 6 - Lui e Maxi Oliveira si annullano un po' a vicenda, si fa valere in fase propositiva e limita un po' i danni in copertura.

Izzo 6 - Vista l'emergenza in mediana, il difensore napoletano avanza a fare il centrale di centrocampo. Non è il suo ruolo, ma dà una buona mano a fare filtro contro i talentuosi trequartisti viola.

Cofie 5 - Mezz'ora di grande sofferenza, prende un giallo per fallo su Ilicic, sembra arrancare vistosamente, poi Juric lo cambia. (Dal 33' Taarabt 7 - Una mezz'oretta di ambientamento, poi in tre minuti l'assist a Simeone e la conclusione deviata in rete da Hiljemark. Sarà anche sovrappeso, ma un calciatore di questa qualità può dare un plus importante a una squadra come il Genoa).

Laxalt 6 - Dalla sinistra nascono tutte le azioni più pericolose del Genoa, anche grazie all'uruguagio che però cede più di qualcosa nella fase difensiva. Con Chiesa e Ilicic da quella parte è davvero dura.

Hiljemark 6,5 - Inizia un po' più avanzato rispetto ai compagni, poi quando entra Taarabt scala a fare più il centrale, scendendo a combattere a centrocampo. Si ritrova al posto giusto al momento giusto quando devia in rete il tiro di Taarabt, togliendosi la soddisfazione del gol all'esordio. Da incorniciare. Dal 78' Ntcham sv

Simeone 7,5 - Attaccante molto fisico e ruvido, marcarlo è compito da gladiatori, più che da difensori. Ne sa qualcosa Sanchez, che si ritrova colpito da una rovesciata in faccia. E poi piazza sempre la zampata, appena ha mezzo metro a disposizione. Nove in campionato, poi dieci, a metà campionato, a 21 anni. Mica male.

Pinilla 5 - La doppia punta dovrebbe consentire a Juric di fare più peso là davanti, invece sembra esserci solo una gran confusione fra i due, con Pinilla mai incisivo. Cambio tattico necessario. Dal 7' st Pandev 6,5 - Contribuisce, soprattutto tatticamente, alla grande rimonta del Genoa del secondo tempo. Non si vede moltissimo, ma si fa sentire. Eccome.

All. Juric 6,5 - Certo, la vittoria manca da una vita, ma questo Genoa non molla mai. Partita spettacolare, un po' un disastro in difesa ma la capacità di crederci cambiando, e tanto, le pedine in corsa. A mettere tutto sulla bilancia una giornata sicuramente positiva.



Arbitro Orsato 6,5 - Arbitra molto all'inglese, lascia correre interventi anche duri, ma tiene un metro abbastanza coerente. Ottimo sul rigore del Genoa, non era una lettura facile.