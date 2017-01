Calciomercato Juve, riflessione sugli esterni

29/01/2017 14:16

JUVE TERZINI / Riflessioni in corso a Torino. Valutazioni a 360 gradi che abbracciano anche il mercato dei terzini. Perso Evra, Allegri ha infatti deciso di indietreggiare Asamoah e di puntare sul recuperato Mattiello. Ecco che l'assalto a Kolasinac potrebbe non partire più: il terzino bosniaco è trattenuto dallo Schalke, alle prese con l'infortunio di Baba. Attenzione però anche alle sirene inglesi per il compagno di Nazionale di Pjanic, ma anche alle occasioni last second.