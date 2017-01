Inter, Marocchino: "Per assurdo è meglio della Juventus"

29/01/2017 14:24

INTER JUVENTUS / L'Inter ha centrato contro il Pescara la settima vittoria consecutiva in campionato. E domenica prossima ci sarà la prova del nove: il derby d'Italia contro la Juventus. "Pioli ha grandi meriti, ha creato un gruppo e individuato la formazione base su cui puntare - ha detto l'ex giocatore bianconero Domenico Marocchino a 'Nova Stadio' che fa i complimenti ai nerazzurri - Per assurdo, l'Inter ha un assetto tattico definito e la Juventus no".

M.R.