Serie A, Torino-Atalanta 1-1: Petagna risponde a Falque, Kurtic fallisce il sorpasso

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

29/01/2017 14:25

SERIE A TORINO ATALANTA FALQUE PETAGNA / Un gol per tempo, Torino-Atalanta si dividono la posta in palio nel lunch match della 22a giornata di Serie A: 1-1 il risultato finale di una partita dalle due facce, con i granata meglio nella prima mezzora e i bergamaschi che sfiora il sorpasso nella ripresa. Il gol arriva al 16' con Iago Falque che sfrutta al meglio una bella discesa di Barreca. Mihajlovic perde Obi (entra Baselli) e nel finire di tempo è l'Atalanta a farsi più pericolosa. Nella ripresa entra Kessié ma è Petagna a trovare il gol del pareggio al 66'. La squadra di Gasperini avrebbe anche l'occasione per vincere, ma Kurtic pecca di precisione in un paio di circostanze. Finisce 1-1.

TORINO-ATALANTA 1-1

16' Iago Falque (T), 66' Petagna (A)

Classifica: Juventus punti 48, Roma 47, Napoli 44, Inter 42* Lazio 40*, Atalanta 39*, Milan 37, Fiorentina 33, Torino 31*, Chievo 28*, Bologna 26, Cagliari 26, Udinese 25, Sassuolo 24, Genoa 24, Sampdoria 24, Empoli 21, Crotone 10, Palermo 10, Pescara 9*.

* una partita in più