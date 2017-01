DIRETTA Serie A, 22a giornata: Roma sotto, la Juve s'allontana

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

29/01/2017 15:00

DIRETTA SERIE A 22A GIORNATA LIVE / Juventus, Roma e Milan: pomeriggio ricco per la Serie A: l'appuntamento alle 15 vede i riflettori accesi sulle prime due della classe. I bianconeri sono ospiti sul campo del Sassuolo, i giallorossi su quello della Sampdoria. La squadra di Montella, invece, vuole tornare alla vittoria che manca dall'8 gennaio: impresa non facile nello stadio dell'Udinese. Altro match interessante è quello tra Genoa e Fiorentina. Calciomercato.it vi offre gli aggiornamenti in tempo reale sulle gare delle 22a giornata di Serie A.

Cagliari-Bologna 0-0

Crotone-Empoli 1-0: 24' Stoian

Fiorentina-Genoa 1-0: 17' Ilicic

Sampdoria-Roma 1-1: 5' Bruno Peres (R), 20' Praet (S)

Sassuolo-Juventus 0-2: 9' Higuain, 26' Khedira

Udinese-Milan 1-1: 8' Bonaventura (M), 31' Thereau (U)

Classifica: Juventus punti 48, Roma 47, Napoli 44, Inter 42* Lazio 40*, Atalanta 39*, Milan 37, Fiorentina 33, Torino 31*, Chievo 28*, Bologna 26, Cagliari 26, Udinese 25, Sassuolo 24, Genoa 24, Sampdoria 24, Empoli 21, Crotone 10, Palermo 10, Pescara 9*.

* una partita in più