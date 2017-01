Liga, Betis-Barcellona 1-1: Suarez acciuffa il pareggio al 90esimo

29/01/2017 13:51

BETIS BARCELLONA / Grandissime emozioni nel lunch match domenicale della 20esima giornata della Liga spagnola. A Siviglia finisce 1-1 tra Betis e Barcellona in una gara che si è infiammata nell'ultima mezz'ora. Padroni di casa in vantaggio al 75esimo con Alegria dopo che i catalani si erano salvati due volte grazie agli aiuti dei pali. Immediata la reazione della squadra di Luis Enrique che troverebbe il gol in mischia, ma l'arbitro non si accorge che il pallone era entrato di mezzo metro e in Spagna non c'è la goal line tecnology. All'ultimo minuto Suarez sigla il pareggio che vale poco per i blaugrana: il Real Madrid, infatti, resta primo con un punto di vantaggio e ben due partite in meno.

M.R.