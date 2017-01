29/01/2017 13:37

KESSIE TORINO-ATALANTA / E' stato quasi immediato il ritorno in campo per Kessie. Eliminato dalla Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio, il centrocampista dell'Atalanta è entrato nel secondo tempo del match contro il Torino. La Roma osserva interessata: la trattativa con i bergamaschi è in una fase molto avanzata sulla base di 25 milioni di euro più il prestito di Marchizza.

I.T.