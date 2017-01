Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra: Allegri-Arsenal, ci siamo!

29/01/2017 13:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI ARSENAL / L'interesse dell'Arsenal per Massimiliano Allegri non è certo una novità dell'ultima ora, ma dall'Inghilterra arriva un aggiornamento sui contatti tra le parti. Come riferisce il 'Sunday Express', infatti, la trattativa tra il tecnico della Juventus e i 'Gunners' è in stato avanzato anche se un accordo non è ancora stato trovato. In estate il club inglese potrebbe chiudere l'era Wenger ed è iniziata la caccia al sostituto che vedrebbe Allegri in prima fila, davanti a Hasenhüttl (RB Lipsia). Da parte sua, l'allenatore italiano potrebbe mettere fine in anticipo al suo contratto con la Juventus e non disdegnerebbe un'esperienza in Premier League. La scelta del tecnico avrebbe varie motivazioni alla base: da divergenze in sede di calciomercato alle continue critiche cui Allegri è sottoposto nonostante i risultati siano dalla sua parte.

Calciomercato Juventus, Allegri via? I potenziali sostituti

L'eventuale addio di Allegri aprirebbe alla necessità nel calciomercato Juventus di trovare un sostituto all'altezza della situazione. La dirigenza bianconera ha già una lista di potenziali nuovi allenatori dalla quale potrebbe uscire il nome del dopo Allegri. Uno dei nomi più caldi è quello di Paulo Sousa che a fine anno potrebbe lasciare la Fiorentina. In Italia c'è anche Di Francesco tenuto sotto osservazione e attenzione anche a Luciano Spalletti che non ha ancora deciso cosa sarà del suo futuro. All'estero i 'sogni' potrebbero essere Simeone e Klopp. Qualcosa di più se ne saprà in primavera.

B.D.S.