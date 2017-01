Australian Open, fenomenale Federer: trionfo a Melbourne, steso Nadal

29/01/2017 13:17

AUSTRALIAN OPEN FEDERER NADAL - Roger Federer sempre più nell'Olimpo del tennis. A quasi cinque anni di distanza, il fuoriclasse svizzero torna a trionfare in un torneo del Grande Slam superando in cinque set (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) l'acerrimo rivale e amico Rafael Nadal nell'attesissima finale (durata ben 340 minuti) degli Australian Open 2017. Per Federer - in lacrime per la gioia al termine della sfida e al rientro in un torneo ufficiale dopo sei mesi di stop per l'infortunio al ginocchio - si tratta del quinto trionfo a Melbourne, 18° totale in carriera negli Slam.

G.M.