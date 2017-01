Torino-Atalanta, l'infortunio di Obi rilancia Baselli

29/01/2017 13:02

TORINO ATALANTA INFORTUNIO OBI / Infortunio per Obi: intorno alla mezzora del primo tempo di Torino-Atalanta, Sinisa Mihajlovic ha dovuto consumare il primo cambio della partita. Il centrocampista nigeriano ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo. Al suo posto è entrato Daniele Baselli, calciatore che nelle ultime settimane è in discesa nelle gerarchie di Mihajlovic. Come raccontato da Calciomercato.it, Baselli piace alla Roma.

B.D.S.