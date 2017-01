West Ham, Payet via: dopo Snodgrass, Hammers pronti ad un altro colpo

29/01/2017 12:40

WEST HAM PAYET SOSTITUTI / Dopo un lungo tira e molla, il trasferimento al Marsiglia di Dimitri Payet sembra cosa fatta: il West Ham incasserà circa 30 milioni di euro che ora può spendere negli ultimi giorni di calciomercato. In attacco è già arrivato Snodgrass dall'Hull City ma gli arrivi potrebbero anche non essere finiti. In Inghilterra si parla con insistenza di una trattativa in stato avanzato per Scott Hogan del Brantford. L'affare dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 18 milioni di euro e nelle prossime ore potrebbe anche arrivare la fumata bianca.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un interessamento per Sigurdsson dello Swansea, ma la pista si è raffreddata molto. Tra le richieste di Bilic c'era anche Perisic ma il croato è uno dei punti fermi della nuova e vincente Inter di Pioli.

B.D.S.