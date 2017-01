Fiorentina, Saponara entusiasta: "Non ci ho pensato due volte"

29/01/2017 12:47

FIORENTINA SAPONARA - Riccardo Saponara ha sostenuto le visite mediche stamane con la Fiorentina. L'ormai ex fantastista dell'Empoli, che indosserà il numero 21, ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore della squadra viola: "Ho fatto tutto di corsa per essere qui e farmi trovare subito disponibile. Oggi sarò anche allo stadio a tifare i miei nuovi compagni - ha dichiarato Saponara al sito ufficiale della Fiorentina - Il tasso tecnico è la cosa più importante di questa squadra, oltre alla piazza. Appena mi hanno fatto sapere che c'era questa possibilità non ci ho pensato due volte. Il numero? Ho visto la lista dei disponibili e l'ho scelto senza motivi particolari".



G.M.