Calciomercato Roma, Mihajlovic lascia in panchina Baselli

29/01/2017 12:42

ROMA BASELLI TORINO / L'arrivo di Grenier non esclude necessariamente altri rinforzi nel reparto mediano di Spalletti in questa sessione invernale. Come anticipato da Calciomercato.it, tra gli obiettivi della Roma c'è Daniele Baselli. A conferma del fatto che il 24enne centrocampista nativo di Manerbio potrebbe lasciare il Torino nelle prossime ore c'è la scelta di Mihajlovic di lasciarlo in panchina (è la quarta volta nelle ultime cinque partite, ndr) anche contro l'Atalanta.

M.R.