Marsiglia, si sblocca l'affaire Payet!

29/01/2017 12:25

PAYET MARSIGLIA WEST HAM - Dimitri Payet è sempre più vicino al ritorno al Marsiglia. Si sarebbe infatti sbloccata la trattativa tra i francesi e il West Ham per il fantasista classe '87, che come riporta 'Sky Sports' starebbe volando in queste prossime ore in Francia per le visite mediche e la firma sul contratto. Nelle casse degli 'Hammers' potrebbero finire poco meno di 30 milioni di euro per il cartellino di Payet, con la formazione allenata da Garcia pronta quindi a piazzare un nuovo colpo dopo il recente arrivo dalla Juventus di Evra.



