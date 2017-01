Psg, Ronaldinho esalta Thiago Motta: "Lui è la classe, lo apprezzo più di tutti"

29/01/2017 12:22

PSG RONALDINHO THIAGO MOTTA / A 36 anni Ronaldinho non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Attualmente senza contratto, l'attaccante brasiliano potrebbe tornare a giocare in patria con il Coritiba. Nel frattempo ha fatto visita al suo primo club europeo, il Paris Saint-Germain: "E' sempre bello tornare qui, posso dire di essere un figlio del Psg - ha dichiarato l'ex milanista a 'goal.com' - Da quando sono arrivato i tifosi mi hanno chiesto di chiudere la carriera qui, ma onestamente non so, vedremo. Non escludo comunque un futuro al Psg, anche se ancora non mi sento del tutto pronto. Futuro? Non riesco a guardare le partite per 90 minuti, altrimenti soffro. Mi piace gustarmi i momenti più belli, specialmente i goal. Per questo non potrei mai diventare allenatore".

Ronaldinho poi elogia un suo ex compagno che milita attualmente nel Psg: "Amo vedere giocare Thiago Motta, lui è diverso da tutti gli altri. Per me rappresenta la classe. Abbiamo giocato a lungo insieme nel Barcellona e per questo motivo lo conosco molto bene. Se devo dire un giocatore su tutti che apprezzo dico lui".

