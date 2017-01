Calciomercato, Pato e Slimani al Tianjin Quanjian: le ultime di CM.IT

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) e Federico Scarponi

29/01/2017 12:12

PATO TIANJIN QUANJIAN / Nessun ostacolo per Pato al Tianjin Quanjian. Secondo le indiscrezioni di Calciomercato.it, l'attaccante brasiliano ha superato le visite mediche e presto si aggregherà alla squadra di Cannavaro, in ritiro a Catania. L'attaccante 27enne siglerà un contratto sui 6-8 milioni a stagione. Dopo di lui, l'ex difensore bianconero si prepara ad accogliere anche Slimani del Leicester. Il club di Ranieri sta per cedere alle pressione della punta ex Sporting Lisbona, che punta ad un ingaggio monstre in Asia.