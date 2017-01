Torino-Atalanta, per Caldara è già derby

29/01/2017 12:20

TORINO ATALANTA CALDARA / Aria di derby per Luca Caldara, difensore dell'Atalanta che è stato acquistato dalla Juventus. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Atalanta, il giovane calciatore ha parlato a 'Sky': "E' una grande opportunità per noi per sorpassare la Lazio, anche se ci aspetta una gara difficile. Ci verranno ad aggredire e dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni loro attacco. Un derby per me? Sì, ma ora penso solo all'Atalanta: è uno scontro diretto perché anche loro vogliono andare in Europa. Faccio giocare bene gli altri? No, il merito è di Bastoni. Eravamo tranquilli tutti".

B.D.S.