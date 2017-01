PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-ATALANTA: Iago Falque incisivo, Freuler inesistente

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

29/01/2017 14:31

PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-ATALANTA: PROMOSSI E BOCCIATI / Il Torino non sa più vincere, l’Atalanta paga ancora una volta un avvio di gara storto. Dopo l’uscita di scena di Obi, Baselli fatica in mezzo al campo. Petagna lotta con sacrificio, Kessie concede maggiore equilibrio nella ripresa. Protagonista Hart e Berisha.

TORINO

Hart 7 – Un paio d’interventi di grande reattività nel primo tempo difendono il vantaggio. Nel secondo tempo attento su un tiro di Kessie e una conclusione di Gomez. Decisivo su Kurtic e in controtempo su Petagna.

De Silvestri 6,5 – Buon approccio alla gara, sia in copertura che in fase offensiva.

Rossettini 6 – Bravo, a metà primo tempo, a deviare in angolo di testa un pallone velenoso in aria. Qualche rischio in più nel secondo tempo.

Moretti 5,5 – Mihajlovic si affida a lui dal primo minuto al posto dell’acciaccato Castan. Gioca di esperienza su qualche contropiede di Petagna, l’attaccante bergamasco però lo anticipa in occasione del gol del pari.

Barreca 6,5 – Ottima la sua percussione, dopo aver recuperato la palla, che porta all’assist sulla rete di Falque. Fortunato nell’impattare la palla alla mezz’ora, rischiando l’autorete involontaria. Chiude stremato.

Benassi 6 – Un paio d’inserimenti in area senza palla, dopo il vantaggio lavora con maggiore intensità sulla fase difensiva. In difficoltà nella seconda frazione

Valdifiori 6 – E’ un vero e proprio orologio in mezzo al campo, dettando tempi e giocate della formazione di Mihajlovic. Cala nella ripresa. Dal 73’ Iturbe 5,5 – Entra in campo nell’intento di dare man forte all’attacco granata, ma non riesce in pieno a svolgere il compito assegnato dall’allenatore.

Obi 6 – Da potenziale protagonista del mercato di riparazione granata a titolare con compiti tattici strategici. Buona gara fino a quando, al 28’, alza bandiera bianca per un problema muscolare. Dal 29’ Baselli 5 – Entra in campo a freddo e non riesce a dare consistenza alle marcature in mezzo al campo come il compagno.

Falque 7 – Cerca senza fortuna la porta in avvio, al 16’ Barreca gli consegna sulla testa una palla d’oro da appoggiare a rete. Dei tre d’attacco è quello più pericoloso, cercando la porta con maggiore insistenza.

Belotti 6 – Buon lavoro in fase di pressing, lavora tanto in fase di recupero, ma la sua prova resta un po’ in ombra nell’area avversaria, dove gli giungono pochi palloni puliti.

Ljajic 6 – Poco prima del 10’ fa tutto bene, saltando tre avversari, ma giunge poco lucido al tiro. Nella ripresa ci prova due volte su punizione dal limite.

All. Mihajlovic 6 – Conferma il 4-3-3, concede un’opportunità a De Silvestri e punta su Obi in mezzo al campo. Solito avvio agguerrito dei granata, poi i suoi risentono l’uscita dell’Atalanta, che dopo il pareggio va più volte vicina alla rete del vantaggio.

ATALANTA

Berisha 6,5 – Non può nulla sulla rete di Falque, al quale, poco dopo, nega il raddoppio con un intervento reattivo su una palla bassa. Nella ripresa, attento su due punizioni dal limite di Ljajic e su un tiro del serbo.

Toloi 6 – Strappa una maglia da titolare al posto di Masiello. Qualche rischio di troppo in fase di disimpegno. Nel primo tempo cerca addirittura la rete in mischia.

Caldara 6 – Derby anticipato per il futuro difensore della Juventus. Chiude quasi tutte le incursioni degli attaccanti granata, cercando d’intercettare soprattutto i movimento di Belotti. Nel secondo tempo commette qualche fallo di troppo.

Zukanovic 5,5 – Si lascia scappare Falque, che non è uno specialista sul gioco aereo, nell’occasione del gol.

Conti 6 – Alla mezz’ora insiste con merito su una palla vagante nell’aria del Torino e quasi non riesce a trovare il pari. Ci riprova poco dopo, ma stavolta trova l’attenta respinta di Hart.

Grassi 5,5 – Libera senza rischiare su qualche pallone, è tra quelli più in difficoltà nella prima parte della gara davanti alla difesa. Dal 46’ Kessie 7 – Il suo ingresso in campo concede maggiore consistenza al reparto mediano, porta palla, la difende e crea spesso la superiorità numerica in avanti. Prova anche la soluzione personale, Hart risponde presente.

Freuler 5 – Sporca subito la sua partita con una brutta entrata nettamente in ritardo su Valdifiori, che gli costa il cartellino giallo. Stenta a entrare in partita, faticando in fase di possesso palla e sbagliando molto sull’impostazione del gioco. Poco meglio nella ripresa dopo il pari, ma prestazione compromessa.

Spinazzola 6,5 – Attento nella gestione della palla e ordinato tatticamente, specie in fase difensiva. Quando ha spazio cerca fortuna sulla corsia esterna.

Kurtic 6 – Il suo tiro in porta, al quarto d’ora, serve quantomeno a dare fiducia all’Atalanta, fino a quel momento assente dalle parti di Hart. Aiuta in difesa, ma fatica a far girare la squadra. Nel secondo tempo si divora tre-quattro volte l’occasione del 2-1.

Petagna 6,5 – Si abbassa tantissimo in avvio per dare una mano ai compagni sulla pressione del Torino. S’improvvisa addirittura difensore, un lavoro chiaramente non suo, all’inseguimento di Barreca nell’azione del vantaggio avversario. A volte chiede troppo a se stesso, sprecando sotto porta. Grande movimento nel gol del pareggio. Dal 86’ Pesic s.v.

Gomez 6 – Lotta su ogni pallone e cerca di dare vivacità all’attacco atalantino con accelerate che mettono in difficoltà la retroguardia torinese. Si spegne sul finale. Dal 84’ D’Alessandro s.v.

All. Gritti (squalificato Gasperini) 6,5 – Scelta importante in difesa dal primo minuto, con Toloi al posto di Masiello. Si rivede Kessie, che parte dalla panchina e viene inserito a inizio ripresa. In avvio i bergamaschi risentono della pressione dei granata, facendo fatica a uscire dalla propria metà campo. Dopo lo svantaggio, Gritti sostiene la squadra e ordina di alzare il ritmo, trovando una pronta reazione dei suoi.

Arbitro: Damato 5,5 – Inevitabile il giallo al pronti via per Freuler. Nel primo tempo non ci sono particolari episodi da moviola, giusti i due minuti di recupero a causa dell’interruzione per l’intervento dei sanitari su Obi. Nel secondo tempo contatto tra Rossettini e Petagna: ci starebbe il giallo per l’attaccante. Giunta l’ammonizione a Caldara per un fallo su Belotti. Al 72’ non vede una deviazione di Kurtic su una palla di Belotti: ci sarebbe un calcio d’angolo per il Torino.

TABELLINO

TORINO-ATALANTA 1-1

TORINO (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori (73’ Iturbe), Obi (29’ Baselli); Falque, Belotti, Ljajic. A disp. Cucchietti, Padelli, Ajeti, Castan, Lukic, Vives, Gustafson, Boyé, De Luca. All. Mihajlovic

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Zukanovic; Conti, Grassi (46’ Kessie), Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna (86’ Pesic), Gomez (84’ D’Alessandro). A disp. Gollini, Rossi, Masiello, Bastoni, Raimondi, Migliaccio, Melegoni, Cristante, Paloschi. All. Gritti (squalificato) Gasperini

Arbitro: Damato di Barletta

Marcatori: 16’ Falque (T), 66’ Petagna (A)

Ammoniti: 2’ Freuler (A), 61’ Caldara (A), 67’ Moretti (T)

Espulsi:

Note: osservatore un minuto di silenzio in onore delle vittime del terremoto avvenuto nel centro Italia, in curva Maratona esposto lo striscione “Centro Italia non mollare”.