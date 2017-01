Calciomercato Psg, Mancini: "Contatti? Volete sapere troppo..."

29/01/2017 12:06

CALCIOMERCATO PSG MANCINI / Più volte accostato alla panchina del Paris Saint-Germain, Roberto Mancini ha parlato di un suo possibile approdo in Ligue 1 in un'intervista a 'Telefoot'. L'ex tecnico dell'Inter ha raccontato: "Non ho avuto contatti con il Psg dopo la partenza di Blanc. Ero all'Inter in quel momento. Contatti questo inverno? Volete sapere troppo (ride, ndr). Io al Psg? Tutto può succedere, il calcio è un mondo strano. Emery è un grande allenatore, vedremo in futuro. Parigi è una bella città, il Psg un grande club". Come raccontato da Calciomercato.it, Mancini è lusingato dalla Premier League.

B.D.S.