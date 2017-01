Tottenham, Pochettino non molla Zaha

29/01/2017 11:52

TOTTENHAM ZAZA - Il Tottenham non molla la presa per Wilfred Zaha. Pochettino è alla ricerca di una punta esterna per gli 'Spurs' e il nome del Nazionale ivoriano resterebbe in cima ai desideri del manager degli 'Spurs'. Stando al 'Sun on Sunday' i londinesi potrebbero fare una nuova offerta al Crystal Palace per il 24enne giocatore, valutato non meno di 30 milioni di euro dal suo attuale club con cui è sotto contratto fino al 2020.



G.M.