Calciomercato Napoli, nuovo indizio sull'addio di El Kaddouri

29/01/2017 11:41

CALCIOMERCATO NAPOLI EMPOLI EL KADDOURI / Il futuro di Omar El Kaddouri è sempre più lontano dal Napoli. Il calciatore marocchino è da tempo nel mirino dell'Empoli, che lo ha individuato come giusto rinforzo per il dopo Saponara. Così, dopo aver ceduto il trequartista alla Fiorentina, i toscani nei prossimi giorni proveranno a chiudere col Napoli per regalare a Martusciello un nuovo elemento di qualità. Classe '90, El Kaddouri ha il contratto in scadenza al prossimo giugno.

M.D.A.