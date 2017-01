Calciomercato Juventus, il Milan prova la beffa a centrocampo

29/01/2017 11:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Milan al lavoro per progettare i colpi del calciomercato estivo. Fassone e Mirabelli sembrano avere le idee chiare sui reparti da rinforzare per regalare a Montella una squadra sempre più forte. Così, se Fabregas resta l'obiettivo principale con Luiz Gustavo come alternativa (seguito anche da Juventus e Inter), i rossoneri stanno valutando anche altri profili per rinvigorire la linea mediana.

Ultimamente, riporta il 'Corriere dello Sport', gli osservatori milanisti starebbero visionando con molta attenzione Corentin Tolisso del Lione. Per il calciatore, come già anticipato dalla nostra redazione, c'è il forte interesse della Juventus. Tuttavia, i rossoneri potrebbero provare a beffare Marotta fra pochi mesi. I francesi per cederlo chiedono una cifra vicina ai 45 milioni di euro.

M.D.A.