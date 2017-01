Calciomercato Fiorentina, confermata anticipazione di CM.IT sull'agente di Badelj

29/01/2017 11:21

FIORENTINA BADELJ ROMA - Come anticipatovi da Calciomercato.it, l'agente di Milan Badelj sarà a Milano nelle prossime ore per seguire il rush finale del calciomercato di gennaio. E' lo stesso Dejan Joksimovic ha confermare il tutto e a soffermarsi sul possibile passaggio alla Roma del centrocampista croato: "Non ne so nulla della Roma. Non ci sono stati contatti di recente con la Roma, sarò a Milano fino al 1 febbraio e vediamo cosa può accadere - ha dichiarato il procuratore a 'Retesport.it - Ci sono molti club sul giocatore, ma tutti devono prima parlarne con la Fiorentina. Il prezzo lo farà il club". La Fiorentina vorrebbe solo cash immediato per liberare Badelj, con il giocatore che inoltre non potrebbe giocare in Europa League con la maglia giallorossa.



G.M.