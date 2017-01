29/01/2017 10:54

FIORENTINA SAPONARA - Riccardo Saponara sbarca alla corte di Paulo Sousa. Trattative lampo per l'ormai ex fantasista dell'Empoli, ingaggio sabato dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto. Saponara indosserà la maglia viola numero 21, visto che il 5 portato con la casacca empolese a Firenze è sulle spalle di Badelj.



G.M.