Calciomercato Roma, Paredes-Juve: i tifosi si ribellano

29/01/2017 10:44

CALCIOMERCATO ROMA PAREDES / Le ultime ore del calciomercato Roma sono state scombussolate dalla notizia dell'offerta della Juventus per Leandro Paredes. I bianconeri avrebbero presentato una cifra vicina ai 25 milioni di euro per convincere i giallorossi a cederlo. Il centrocampista argentino classe 1994, che finora non ha trovato molta continuità nella formazione titolare di Spalletti, piace da tempo anche a diverse squadre in Premier League (Arsenal, Tottenham, Watford e Hull City su tutte), ma la notizia dell'inserimento dei bianconeri ha fatto allarmare non poco la tifoseria giallorossa, che già in estate ha visto il trasferimento di Pjanic a Torino.

Così, in poche ore molteplici sono state le persone che hanno riversato sui social le loro reazioni a questa notizia. C'è chi è favorevole alla cessione per cifre elevate e chi, invece, ha deciso di implorare Paredes a restare. Il centrocampista, intanto, ieri sera ha postato sul suo profilo Instagram una foto con la maglia della Roma, cosa che molti hanno interpretato come un buon segnale circa la sua permanenza. Al momento, la Juventus ha smentito, ma il forte interesse per Paredes resta. Calciomercato.it ha raccolto alcuni commenti apparsi nelle ultime ore su Twitter.

M.D.A.