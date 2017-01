DIRETTA - Calciomercato, Juve: Luiz Gustavo o Paredes? Milan, Ocampos in standby

29/01/2017 10:35

DIRETTA CALCIOMERCATO - ORE 10.45 - Berardi osservato speciale in casa Juventus nella sfida odierna contro il Sassuolo: potrebbe riaprirsi la trattativa per l'eventuale passaggio a giugno del giovane fantasista in bianconero.



ORE 10.30 - Brusca frenata per il passaggio di Ocampos al Milan. L'argentino resta in standby, con Galliani che valuta altre alternative al giocatore di proprietà del Marsiglia: Lazovic, Giaccherini e Musonda.



ORE 10.15 - La Roma continua a lavorare permali colpo Kessié. L'ivoriano dell'Atalanta potrebbe essere bloccato già adesso dai giallorossi per poi sbarcare a giugno alla corte di Spalletti.



Terz'ultimo giorno di trattative prima della chiusura della sessione invernale del calciomercato. La Juventus cerca il colpo last-minute a centrocampo, con Luiz Gustavo e il romanista Paredes nomi caldi sull'agenda di Marotta e Paratici. Sulla sinistra, invece, continua il pressing per Kolasinac.