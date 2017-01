Calciomercato Roma, si avvicina il colpo Kessié

29/01/2017 09:50

CALCIOMERCATO ROMA / Roma al lavoro per gli ultimi colpi di calciomercato. Quello di Clement Grenier, prelevato in prestito fino a giugno con (diritto di riscatto) dal Lione, non dovrebbe essere l'unico acquisto della dirigenza giallorossa in queste ore frenetiche prima della chiusura. Come anticipato da Calciomercato.it, nei giorni scorsi c'è stato un blitz a Milano per Kessié, Donsah e Defrel. Così, il calciomercato Roma potrebbe presto vedere l'arrivo di giovani campioni.

L'affare con l'Atalanta per Kessié, infatti, è vicino alla chiusura, restano da definire soltanto i dettagli. Il calciatore sbarcherà a Trigoria dal primo luglio (resterà in prestito ai nerazzurri) e i giallorossi, riporta il 'Corriere dello Sport', cominceranno a pagarlo dall'estate del 2018, quando entrerà in vigore la riforma Champions che concede quattro ingressi alle squadre italiane al tabellone principale (con la possibilità di maggiori ricavi per i club). La valutazione complessiva del calciatore si aggira sui 25 milioni di euro.

Per un calciatore che arriva, però, potrebbe uscirne un altro. Leandro Paredes piace da tempo alle 'big' di Premier League, ma è di ieri la notizia di un'offerta da parte della Juventus vicina ai 25 milioni di euro. I bianconeri potrebbero quindi tentare il colpo nei giorni conclusivi del mercato: dopo quello di Pjanic, si tratterebbe del secondo acquisto 'made in Roma' tra la sessione estiva e quella invernale. Per ora la Juventus ha smentito, ma l'interesse per Paredes è forte.

M.D.A.